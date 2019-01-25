Лионель Скалони: У меня хорошее предчувствие на счет возвращения Месси в сборную - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 15:47Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Лионель Скалони: У меня хорошее предчувствие на счет возвращения Месси в сборную

В Аргентине форварда ждут в сборной на Кубке Америки.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возвращении форварда «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.

«Мы поговорим с Лео перед тем, как объявить состав в марте, – приводит Goal.com слова Скалони. – Когда придет правильное время, мы все обсудим.

Надеюсь, он будет в команде, но больше всего мы хотим, чтобы он был счастливым. У меня хорошее предчувствие».

Напомним, в четверг в Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка Кубка Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии.

Аргентина попала в группу B и сыграет с Колумбией (15 июня, Сальвадор), Парагваем (19 июня, Белу-Оризонти) и Катаром (23 июня, Порту-Алегри).

Месси не провел ни одного матча за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.

Добавим, что в марте Аргентина проведет товарищеский матч с Венесуэлой на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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