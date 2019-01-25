Камил Глик: Игрокам «Монако» нужно сплотиться и не терять оптимизма - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 января 2019 16:49Источник: ФК «Монако»

Камил Глик: Игрокам «Монако» нужно сплотиться и не терять оптимизма

Польский защитник «Монако» Камил Глик поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата Франции против «Дижона».

- В субботу нам предстоит очень важный матч, который скажется на нашем будущем. Мы хорошо восстановимся после поражения от «Метца». Мы готовы субботнему матчу.

Мы сейчас в сложной ситуации. Мы должны биться за каждый мяч, решительно действовать во всех единоборствах.

Играть вчетвером или впятером в защите, для меня нет особой разницы. Я уже играл в разных тактических схемах, когда был в «Торино». Игра в три центральных защитника позволяет мне быть более агрессивным, так как всегда есть кто-то, кто страхует.

Мне не страшно, но я прекрасно осознаю сложность нашей ситуации. Это совсем непросто. Я также ответственен за нынешнее положение дел, каждый из нас ответственен за это. Нужно не терять оптимизма и сплотиться, - приводит слова Глика пресс-служба клуба.

Напомним, что встреча состоится в субботу, 26 января, на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

#лига 1#фк дижон#фк монако#Глик Камил
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта