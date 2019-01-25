Лю Хуншен: Кокорин не закончит карьеру из-за боли в колене

Футбол 25 января 2019 19:04 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин испытывает боли в колене, находясь под стражей в СИЗО «Бутырка».

Ранее адвокаты футболиста заявляли, что у Кокорина есть проблемы с прооперированным коленом.

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен считает, что Кокорину не придется менять коленный состав.

«Такого, что Кокорин закончит карьеру из-за этого, не будет. Дай бог, будет все хорошо постепенно, когда он начнет заниматься. Заменять сустав не придется, зачем? Просто у него сейчас мало движения, нарушено кровообращение из-за этого. Погода влияет, например, когда холодает, колено болит. Надо постепенно начинать двигаться. Колено можно лечить иглоукалыванием, компрессами. Можно снимать боли в колене и воспаление новокаином», - цитирует Лю Хуншена «Р-Спорт».

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.