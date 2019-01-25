Экс-наставник «Спартака» Чернышов покинул пост главного тренера греческого клуба

Футбол 25 января 2019 19:23 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

51-летний специалист Андрей Чернышов сообщил, что покинул пост главного тренера «Спарты», выступающей во второй по силе греческой лиге.

«За четыре месяца работы удалось создать хороший коллектив — неплохую команду, которая начала давать результат и показывать интересный футбол. Болельщики нас полюбили и благодарили за игру, даже когда команда проигрывала.

Это удалось сделать, несмотря на то что в команде были ребята не старше 23 лет, никто из них раньше не играл в этой лиге. Клуб был с самым маленьким бюджетом в лиге. Но начались проблемы: пять игроков стартового состава покинули команду, ушел мой помощник, ушли массажисты. Руководство не брало новых игроков.

Ребята и болельщики очень расстроены, но таково мое решение. Я объяснил мою позицию. Что касается дальнейших планов, как всегда и бывает у тренера, который свободен, — ждать и рассматривать предложения», - цитирует Чернышова Sport24.ru.

Ранее Чернышов работал главным тренером «Спартака» и молодежной сборной России.

«Спарта» после 13 туров чемпионата занимает 13-е место в турнирной таблице.