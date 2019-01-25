Джанфранко Дзола: Решение об участии Игуаина в матче Кубка Англии еще не приняли - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 21:15Источник: ФК «Челси»

Джанфранко Дзола: Решение об участии Игуаина в матче Кубка Англии еще не приняли

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола заявил, что решение об участии нападающего Гонсало Игуаина в матче 1/16 Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» еще не принято.

- Я не знаю, мы не приняли решение. Он может сыграть. Такая возможность есть, это домашний матч, у нас есть игроки, которым нужно дать отдохнуть, и такая возможность имеется, но мы еще не приняли решение, - приводит слова Дзолы пресс-служба «Челси».

Встреча состоится 27 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Напомним, что 24 января «Ювентус» досрочно расторг арендное соглашение с «Миланом» по Гонсало Игуаину и достиг договоренности с «Челси» по аренде игрока до конца текущего сезона.

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