Переход Лукаку в «Ньюкасл» сорвался

Футбол 26 января 2019 11:11 Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио Автор: Липкин Антон

Бельгиец остается в «Лацио».

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку не перейдет в «Ньюкасл», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

24-летний бельгиец не смог договориться с «сороками» по условиям личного контракта, хотя перед этим уже прошел медосмотр в английском клубе. Таким образом, Лукаку остается в «Лацио», за который выступает с лета 2016 года.

В нынешнем сезона игрок обороны восстановился после травмы связок колена и с ноября провел восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу. При этом лишь дважды он выходил в стартовом составе римлян.

Напомним, в Англии выступает старший брат Джордана – форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.