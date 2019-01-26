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Футбол26 января 2019 11:11Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоАвтор: Липкин Антон

Переход Лукаку в «Ньюкасл» сорвался

Бельгиец остается в «Лацио».

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку не перейдет в «Ньюкасл», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

24-летний бельгиец не смог договориться с «сороками» по условиям личного контракта, хотя перед этим уже прошел медосмотр в английском клубе. Таким образом, Лукаку остается в «Лацио», за который выступает с лета 2016 года.

В нынешнем сезона игрок обороны восстановился после травмы связок колена и с ноября провел восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу. При этом лишь дважды он выходил в стартовом составе римлян.

Напомним, в Англии выступает старший брат Джордана – форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

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