Оле-Гуннар Сульшер: Контратаки – это классический «МЮ»: Руни, Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забивали «Арсеналу»

Футбол 26 января 2019 14:00 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Норвежец одержал восьмую победу с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Пройти дальше в Кубке – это фантастика, – приводит BBC слова норвежца. – Это один из самых сложных матчей, который только может быть.

С того момента, как я пришел в команду, у меня болит голова из-за выбора состава, потому что у нас полно классных игроков. Именно от нас зависит правильный выбор тактики и игроков. Некоторым из них нужно было предоставить отдых, так как впереди нас ждут важные матчи. Зато сыграли те, кто чувствовал себя свежим.

Сегодня мы больше напоминали правильную команду и сыграли более организованно. Мы усердно работаем над обороной и контратаками. Контратаки – это классический «Манчестер Юнайтед»: Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пак Чжи Сун – раньше мы много забивали в гостях у «Арсенала».

Напомним, победа над «Арсеналом» стала для Сульшера восьмой подряд после назначения в «Манчестер Юнайтед».

В следующем матче 29 января манкунианцы сыграют дома с «Бернли» в 24-м туре премьер-лиги.