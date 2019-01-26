Оле-Гуннар Сульшер: Контратаки – это классический «МЮ»: Руни, Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забивали «Арсеналу» - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 14:00Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Контратаки – это классический «МЮ»: Руни, Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забивали «Арсеналу»

Норвежец одержал восьмую победу с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Пройти дальше в Кубке – это фантастика, – приводит BBC слова норвежца. – Это один из самых сложных матчей, который только может быть.

С того момента, как я пришел в команду, у меня болит голова из-за выбора состава, потому что у нас полно классных игроков. Именно от нас зависит правильный выбор тактики и игроков. Некоторым из них нужно было предоставить отдых, так как впереди нас ждут важные матчи. Зато сыграли те, кто чувствовал себя свежим.

Сегодня мы больше напоминали правильную команду и сыграли более организованно. Мы усердно работаем над обороной и контратаками. Контратаки – это классический «Манчестер Юнайтед»: Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пак Чжи Сун – раньше мы много забивали в гостях у «Арсенала».

Напомним, победа над «Арсеналом» стала для Сульшера восьмой подряд после назначения в «Манчестер Юнайтед».

В следующем матче 29 января манкунианцы сыграют дома с «Бернли» в 24-м туре премьер-лиги.

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