Унаи Эмери: Теперь «Арсеналу» нужно сделать упор на премьер-лигу

Футбол 26 января 2019 14:12 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Кубка Англии.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) в 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Думаю, мы хорошо сработали, – приводит BBC слова испанца. – Травмы лишили нас возможности что-то поменять. При счете 1:2 у нас были шансы сравнять счет, но мы не сделали это.

Сократис повредил голеностоп. Надеюсь, несильно. С Косьельни все наоборот: возможно, у него перелом. Надеюсь, что это не так, но он отправился в больницу, так что будем ждать. У нас много серьезных травм, как например у Эктора Бельерина.

Мы проиграли, но я доволен тем, как команда отработала на поле. Болельщики нам помогали.

Теперь нам нужно подумать о премьер-лиге. Мы победили «Челси» и приблизились к нему. Нужно сделать упор на чемпионат. Плюс у нас есть еще один важный турнир – Лига Европы».

Напомним, «Арсенал» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на три очка от идущего четвертым «Челси».