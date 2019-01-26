Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Байер» крупно обыграл «Вольфсбург»

Футбол 26 января 2019 19:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Вольфсбурга» проиграли «Байеру» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии со счетом 0:3.

В составе леверкузенского клуба голами отметились Кай Хавец (45-я минута. пен.), Кевин Фолланд (62) и Юлиан Брандт (88).

После этой победы «Байер», набрав 27 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург», имея в активе 28 баллов, занимает седьмое место.

В следующем туре «Байер» на своем поле примет «Баварию», а «Вольфсбург» в гостях встретится с «Гертой».

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.