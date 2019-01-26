Менхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Аугсбургом»

Футбол 26 января 2019 19:23 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха обыграли «Аугсбург» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Оскар Вендт (79-я минута) и Патрик Херрман (90+3).

Отметим, что на 44-й минуте встречи полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Боруссия», набрав 39 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург», имея в активе 15 баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Шальке-04», а «Аугсбург» на своем поле встретится с «Майнцем».