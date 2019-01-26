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Футбол26 января 2019 21:10Источник: ФК «Интер»

«Интер» официально объявил об аренде Соареша

«Интер» объявил о переходе из «Саутгемптона» португальского защитника Седрика Суареша.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 27-летний полузащитник был арендован до конца текущего с опцией последующего выкупа.

Напомним, что в «Саутгемптон» португалец перешел из лиссабонского «Спортинга» летом 2015 года за 7 миллионов евро. За английскую команду защитник провел 119 матчей и записал на свой счет два гола и 10 результативных передач.

Кроме этого в активе Соареша 33 встречи за сборную Португалии, в составе которой он стал чемпионом Европы в 2016 году.

В текущем сезоне португальский футболист провел 22 встречи за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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