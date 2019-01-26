«Айнтрахт» поднялся в зону Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Вердером» - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 22:36

«Айнтрахт» поднялся в зону Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Вердером»

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» – 2:2.

У хозяев поля мячи забили Максимилиан Эггентайн (27-я минута) и Мартин Харник (52), а у гостей отличились Анте Ребич (35) и Себастьен Аллер (68, пен.).

«Айнтрахт» с 31 очком поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, а «Вердер» расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «орлы» 2 февраля примут дортмундскую «Боруссию», а зелено-белые в тот же день на выезде сыграют с «Нюрнбергом».

#бундеслига#фк айнтрахт#фк вердер
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