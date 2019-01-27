«Рома» сыграла вничью с «Аталантой», упустив преимущество в три мяча

Футбол 27 января 2019 18:58 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Аталантой» в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 3:3. В составе римского клуба голами отметились Эдин Джеко (3-я и 33-я минуты) и Стефан Эль-Шаарави (40). У команды из Бергамо отличились Тимоти Кастань (44), Рафаэл Толой (59) и Дуван Сапата (71).

На 70-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Дуван Сапата не реализовал пенальти.

После этой игры «Рома», набрав 34 очка, занимает пятую строчку в серии А. «Аталанта», имея в активе 32 балла, занимает седьмое место в чемпионате.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Милан», а «Аталанта» в гостях встретится с «Кальяри».

В других матчах 21-го тура «Фрозиноне» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 4:0, а «Парма» дома сыграла проиграла СПАЛу – 2:3.