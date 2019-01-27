«Бавария» разгромила «Штутгарт», одержав седьмую победу в чемпионате подряд

Футбол 27 января 2019 19:26 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Баварии» взяли верх над «Штутгартом» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Тьяго Алькантара (5-я минута), Кристиан Гентнер (55), Леон Горецка (71) и Роберт Левандовски (84). У проигравших отличился Анастасиос Донис (26).

На 65-й минуте встречи нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти.

После этой победы «Бавария», набрав 42 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 14 баллов, располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Штутгарт», на своем поле примет «Фрайбург».