«РБ Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну»

Футбол 27 января 2019 21:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты» «Лейпцига» переиграли «Фортуну» в выездном матче 19-го тура чемпионата Германии со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились Юссуф Поульсен (2-я и 16-я минуты), Ибраима Конате (9) и Конрад Лаймер (68).

После этой победы «Лейпциг», набрав 34 очка, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна», имея в активе 21 балл, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре «Лейпциг» в гостях сыграет против «Ганновера», а «Фортуна» в гостях встретится с «Хоффенхаймом».