«Атлетик» на своем поле взял верх над «Бетисом»

Футбол 27 января 2019 22:58 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Атлетика» обыграли «Бетис» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 21-й минуте Икер Муньяин.

На 84-й минуте с поля был удален защитник «Атлетика» Оскар де Маркос, получивший прямую красную карточку.

После этой победы «Атлетик», набрав 26 очков, поднялся на 11-место в турнирной таблице примеры. «Бетис», имея в активе 29 баллов, располагается на восьмой строчке в чемпионате.

В следующем туре «Атлетик» в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Бетис» на своем поле примет «Атлетико».

Еще в одной встрече 21-го тура «Реал Сосьедад» на своем поле не смог переиграть «Уэску» (0:0).