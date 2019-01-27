Нико Ковач: Создали много голевых моментов и поэтому заслуженно победили «Штутгарт» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 23:32Источник: ФК «Бавария»

Нико Ковач: Создали много голевых моментов и поэтому заслуженно победили «Штутгарт»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач подвел итоги домашней встречи 19-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (4:1).

- Мы хорошо вошли в игру, быстро открыли счет. Однако затем 35 минут мы вообще не играли. Мы были слишком медленными, швабы при этом плотно оборонялись и поэтому нам не удалось пробить этот блок.

Во втором тайме мы играли намного лучше. Мы играли быстрее, более вертикально и в итоге смогли реализовать наш индивидуальный класс. Нам часто удавалось оказываться за оборонительной линией соперника. Мы создали много голевых моментов и поэтому победили заслуженно. Теперь все это уже в прошлом, мы должны двигаться дальше, - приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Добавим, что в следующем туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет против «Байера».

#бундеслига#фк бавария#ковач нико#фк штутгарт
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