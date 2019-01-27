«Тулуза» не смогла переиграть на своем поле «Анже»

Футбол 27 января 2019 23:50 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Тулузы» сыграли вничью с «Анже» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 3-й минуте матча нападающий «Анже» Стефан Баокен не смог реализовать пенальти, а на 73 минуте с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера соперника нападающий «Тулузы» Макс-Ален Градель.

После этой игры «Тулуза», набрав 26 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице лиги 1. «Анже», имея в активе 24 балла, занимает 14-е место.