Джанфранко Дзола: Я доволен игрой Игуаина в матче с «Шеффилд Уэнсдей»

Футбол 28 января 2019 01:15 Источник: ФК «Челси»

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола оценил игру нападающего Гонсало Игуаина в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

- Это была его первая игра, и он безусловно покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.

Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как обретет взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать, - передает слова Дзолы пресс-служба «Челси».

Напомним, что 24 января «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.