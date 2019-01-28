Леон Горецка: В «Баварии» ты всегда находишься под давлением

Футбол 28 января 2019 01:22 Источник: ФК «Бавария»

Хавбек «Баварии» Леон Горецка подвел итоги домашней встречи 19-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (4:1).

- Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили.

Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счетом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью.

Когда мы ведем к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В «Баварии» ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче, - приводит слова полузащитника пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что в следующем туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет против «Байера».