Симоне Индзаги: Футбол жесток, мы не заслужили поражения от «Ювентуса»

Футбол 28 января 2019 01:36 Источник: Football Italia

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Ювентус» (1:2).

- В этом сезоне я не помню, чтобы кто-то в Италии или Европе так играл с «Ювентусом». Мы нанесли девять ударов в створ ворот, а они всего три. Мы подали так много угловых. Футбол жесток, мы не заслужили поражения, но если мы продолжим так играть, мы сделаем наших болельщиков счастливыми.

Я обнял каждого игрока свое команды после этой игры, они провели фантастический матч . Единственным минусом в сегодняшней игре стал результат.

Я просил команду показать характер в матче с «Ювентусом», что нам не всегда удавалось. Сегодня мы были агрессивными, сильными и создали «Ювентусу» больше проблем, чем кто-либо в этом сезоне. Но футбол жесток, - цитирует Индзаги Football Italia.

Добавим, что в следующем туре чемпионата Италии «Лацио» на выезде сыграет против «Фрозиноне».