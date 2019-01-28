Юрий Желудков: Семак не соответствует уровню «Зенита», просто ему подфартило в первом круге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 января 2019 14:06Источник: «Евро-футбол.ру»

Юрий Желудков: Семак не соответствует уровню «Зенита», просто ему подфартило в первом круге

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о перспективах питерского клуба в чемпионат России и работе Сергея Семака.

- Результаты сейчас «Зенит» показывает неважнецкие. Это мягко сказано. Есть у меня такое чутье, что сегодня «Зенит» получит от «Ростова», и Семак поедет домой.

- То есть, не случайно в последнее время все чаще стали говорить, что Семак не соответствует уровню «Зенита»?
- Конечно, не соответствует. Просто ему подфартило в первом круге. Еще держались более-менее, но потом команда просто перестала играть. Дзюба вообще пешком ходит - такую звездочку поймал! Команда на него мяч пинает и все. А он ни побороться не может, ничего.

- Может это вопрос к Дзюбе, а не к тренеру, раз у футболиста нет мотивации?
- Дело в том, что у Семака нет авторитета среди игроков. Таким футболистам нужен строгий дядька, который бы их гонял. Такой, таким у нас был Юрий Морозов. Непререкаемый авторитет. А Семак – пацан, - приводит слова Желудков «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» набрал 34 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

#Футбол-Россия#желудков юрий#рпл#фк зенит#семак сергей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта