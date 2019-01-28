Дмитрий Шнякин: На тренировке «Спартака» жгучая атмосфера

Футбол 28 января 2019 14:51 Источник: «Собеседник» Автор: Липкин Антон

Красно-белые готовятся к возобновлению сезона на сборе в Катаре.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями от просмотра тренировки «Спартака» на сборе в Катаре.

«Мне удалось побывать вчера на тренировке «Спартака», причем довольно близко, – приводит «Собеседник» слова Шнякина. – В какой-то момент удалось даже проследить за отрезком тренировки под комментарии Олега Кононова. Ему, конечно, очень интересно оказаться в такой ситуации, когда много молодых футболистов, есть и новички, почти все работают из основного состава – такая боевая мощная группа, почти 30 человек. С тренерской точки зрения это очень увлекательный процесс: понимаешь, кто готов к требованиям, а кто – нет.

Тренировка в крайней степени интенсивная. Все очень быстро, все через работу с мячом, через комбинации, через игровые упражнения. Что самое интересное — коллектив разбивается на несколько маленьких команд, которые выполняют упражнения, которые одновременно являются еще и соревнованием. Такая жгучая атмосфера: соревнуются друг с другом, кричат, спорят футболисты. Все вперемешку с улыбками, но тем не менее.

Мне понравился на тренировках Георгий Мелкадзе, который вернулся в «Спартак», и тот же Фернандо. Пускай он отдельно от команды работал, потому что он до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, но все равно было видно, как он впахивает, делает спринты вдоль бровки, ругается нашим мощным матом. Видно, что он сбрасывает вес и приходит в хорошую форму».

Напомним, на предсезонном турнире «Спартак» одержал две победу над «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0). Во вторник в заключительном матче соперником красно-белых станет «Локомотив».