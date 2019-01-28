Юрий Желудков – о переходе Паредеса в «ПСЖ»: Не велика потеря. Они все одинаковые, эти Паредесы, Мамманы

Футбол 28 января 2019 15:10 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков рассказал о том, как относится к уходу из «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса.

- Не велика потеря. Они все одинаковые, эти Паредесы, Мамманы. Я даже не знаю, как некоторых из них зовут. Никто из них не выделяется. Просто сейчас «Зениту» нечем выигрывать. Футболисты совсем сдулись. Нужны кардинальные перемены и на тренерском мостике, и в составе. Надо распустить этих Паредесов и Дзюб, которые не играют, а почивают на лаврах. Нужны российские голодные ребята , - приводит слова Желудков «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что 24-летний Паредес в воскресенье, 27 января, должен был подписать контракт с «ПСЖ». Однако, по информации издания Paris United, спортивный директор французского клуба Антеро Энрике в последний момент решил изменить некоторые пункты личного соглашения с полузащитником, из-за чего подписание договора и презентация игрока были перенесены.