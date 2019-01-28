Адвокат: С Глушаковым сражение за то, чтобы он не вывел оставшееся имущество

Футбол 28 января 2019 16:59 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, рассказал о ходе судебной тяжбы с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в ФК «Спартак». Алименты платит не сам Глушаков. «Спартак» добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от «Локомотива». «Локо» очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине «Локомотива». Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц.

Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено — прикладываем объявления на сайте. Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон. При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно. Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились на прямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание», - цитирует Жорина Sport24.ru.

Напомним, Глушаковы на данный момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.