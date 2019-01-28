Антонио Рюдигер: «Челси» обязан сделать все, чтобы Хадсон-Одои остался

Футбол 28 января 2019 19:47 Источник: Goal.com

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер призвал руководство «Челси» помешать переходу Каллума Хадсона-Одои в «Баварию».

- Я могу сказать, что я думаю по этому поводу – «Челси» обязан сделать все, чтобы Хадсон-Одои остался. Будет очень жаль, если такой молодой и талантливый игрок покинет команду.

Да, он решает свое будущее, но «Челси» должен предложить ему новый контракт. Он очень качественный игрок и может быть полезен для нашей команды, - приводит слова Рюдигер Goal.com

Ранее 18-летний воспитанник академии «Челси» отказался продлевать контракт с английским клубом, который рассчитан до 2020 года, и попросил руководство команды отпустить его в «Баварию», которая им активно интересуется.

В текущем сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

Напомним, что по информации The Sun, «Бавария» готова заплатить за его трансфер Хадсона-Одои 40 миллионов евро. Одновременно мюнхенцы предложили 18-летнему полузащитнику контракт с еженедельной зарплатой в 96 500 евро.