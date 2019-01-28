Соперник «Зенита» по ЛЕ «Фенербахче» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Турции

Футбол 28 января 2019 22:49

В матче 19-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле обыграл команду «Йени Малатьяспор» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Мехмет Экиджи (2-я и 31-я минуты), а также единожды отличился Мехмет Топал (86), а у гостей мячи забили Артуро Мина (28) и Митчел Дональд (45+4).

Стоит отметить, что Экиджи мог оформить хет-трик, но на 64-й минуте не реализовал пенальти.

Добавим, что в составе желто-темно-синих все 90 минут на поле провел защитник сборной России Роман Нойштедтер.

«Фенербахче» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей и с 20 очками покинул зону вылета, а «Йени Малатьяспор» расположился на третьей строчке, имея в активе 32 очка

Напомним, «Фенербахче» сыграет с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра противостояния состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля в Санкт-Петербурге.