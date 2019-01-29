Президент «ПСЖ»: Паредес несет в себе традиционные силы аргентинского футбола - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 12:23Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

Президент «ПСЖ»: Паредес несет в себе традиционные силы аргентинского футбола

Полузащитник Леандро Паредес стал игроком «ПСЖ», подписав контракт до 30 июня 2023 года.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход 24-летнего аргентинца.

«Мы очень рады приветствовать сегодня Леандро Паредеса в семье «ПСЖ». Леандро несет в себе традиционные силы аргентинского футбола, все время показывая боевые и очень хорошие технические качества. Он принесет много полезного в нашу полузащиту, и я уверен, что он быстро обоснуется в хорошо организованном и амбициозном коллективе нашего тренера. Перед нами захватывающие горизонты», - сообщил президент парижского клуба Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» после 20 туров лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

Паредес провел в «Зените» полтора сезона. За это время в 61 матче он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

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