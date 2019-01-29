Рауш и Рыков близки к возвращению в общую группу

Футбол 29 января 2019 13:28 Источник: ФК «Динамо» (Москва) Автор: Липкин Антон

«Динамо» приступило к тренировкам на сборе в Белеке.

Защитники «Динамо» Константин Рауш и Владимир Рыков близки к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник оба игрока наравне со всеми провели тренировку в зале, однако во время вечернего занятия на поле работали индивидуально с тренером-реабилитологом Артуром Савельевым и физиотерапевтом Матией Майценом.

Напомним, в воскресенье «Динамо» начало второй сбор в Турции. В его рамках бело-голубые проведут три матча: с «Ягеллонией» (31 января), «Локомотивом» из Ташкента (4 февраля) и «Сенан Бельмаре» (7 февраля).

После 17 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.