Микаэль Брага: Сомневаюсь, стоило ли «Зениту» покупать сейчас Ракицкого - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 14:30Источник: «Евро-футбол.ру»

Микаэль Брага: Сомневаюсь, стоило ли «Зениту» покупать сейчас Ракицкого

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением по поводу перехода в питерский клуб защитника Ярослава Ракицкого.

- Наконец-то в «Зените» появился новичок. И я думаю, что будут ещё два как минимум. Мне кажется, с Ракицким Семак продолжит в том же ключе и по той же схеме 3-5-2. Но по-моему, это не лучшая расстановка для питерцев в данный момент.

Ракицкий – хороший игрок. Когда «Зенит» в прошлый раз приобрел звезду «Шахтера» – Тимощука, это был удачный трансфер. Посмотрим, как получится сейчас. Я не большой поклонник лимита, но сомневаюсь, стоило ли покупать сейчас 29-летнего игрока. Не лучше ли было подтянуть кого-то из своих молодых воспитанников? Я считаю, что надо делать, как «Краснодар», который умеет вводить в состав молодых российских игроков. К тому же, «Зенит» сделал не самый необходимый трансфер. Питерцам сейчас важнее усилить полузащиту и нападение, чем оборону, - приводит слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.

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