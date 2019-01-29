Член исполкома ФФУ: Перейдя в «Зенит», Ракицкий формально ничего не нарушил

Футбол 29 января 2019 14:37 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Защитник сборной Украины стал игроком «Зенита».

Член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров высказался о возможном вызове защитника Ярослава Ракицкого в национальную сборную после его перехода в «Зенит».

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе, – приводит ТАСС слова Макарова. – Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании с 29-летним Ракицким контракта на 3,5 года.