Член исполкома ФФУ: Перейдя в «Зенит», Ракицкий формально ничего не нарушил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 января 2019 14:37Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Член исполкома ФФУ: Перейдя в «Зенит», Ракицкий формально ничего не нарушил

Защитник сборной Украины стал игроком «Зенита».

Член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров высказался о возможном вызове защитника Ярослава Ракицкого в национальную сборную после его перехода в «Зенит».

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе, – приводит ТАСС слова Макарова. – Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании с 29-летним Ракицким контракта на 3,5 года.

#ФФУ#фк шахтер#ракицкий ярослав#рпл#фк зенит#Свершившиеся трансферы#сборная украины по футболу#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта