Футбол 29 января 2019 15:10 Источник: Sky Sports

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в чемпионате Японии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 35-летнего голландца заинтересован «Токио».

Ранее Роббен заявил, что нынешний сезон станет для него последним в футболке мюнхенского клуба.

Напомним, что полузащитник пришел в «Баварию» из мадридского «Реала» в 2009 году за 30 миллионов евро. С тех пор он провел за немецкий клуб 305 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 143 забитых мяча и 101 результативную передачу.

В текущем сезоне Роббен принял участие в 9 поединках чемпионата Германии, отметившись 3 забитыми мячами.

Действующий контракт голландца с «Баварией» заканчивается в июне 2019 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.