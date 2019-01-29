Сергей Герасимец: Не понятно, хотел Паредес играть за «Зенит» или нет

Футбол 29 января 2019 15:59 Источник: «РИА Новости»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что Леандро Паредес хоть и является классным игроком, но он плохо влиял на атмосферу внутри петербургской команды.

- Паредес – классный игрок, один из сильнейших на этой позиции в России и даже в Европе. Но менеджмент «Зенита» провел хорошую работу и сделал все правильно: и заработали, и избавились от человека, который мутил воду. Не понятно, хотел он играть за «Зенит» или нет. С такими чемпионами не становятся.

«Зениту» нужны футболисты, которые на 100% погружены в атмосферу команды и готовы биться за ее честь. Паредес к числу таких не относился. У него были нарушения игровой дисциплины, непонятные красные карточки. Он видел в «Зените» транзитную станцию. Можно его поздравить – перешел в отличный клуб. От этого перехода будет польза и для Паредеса, и для «Зенита», - рассказал Герасимец в интервью РИА «Новости» .

Ранее «ПСЖ» объявил о переходе 24-летнего аргентинца. По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» заработал на трансфере Паредеса 47 миллионов евро.