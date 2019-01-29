Президент «Шахтера»: Желаем Ракицкому удачи в «Зените» - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 16:28Источник: ФК «Шахтер»Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Шахтера»: Желаем Ракицкому удачи в «Зените»

Защитник Ярослав Ракицкий в понедельник подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поблагодарил Ракицкого за время, проведенное в клубе.

«Важнейший игрок «Шахтера» Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник Академии «Шахтера», ставший одним из лучших футболистов нашего Клуба и большим примером для всех воспитанников Академии.

Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье «Шахтера», почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Мы боролись, побеждали, выигрывали трофеи и боролись снова. Ярослав сыграл за «Шахтер» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.

Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убежден: «Шахтер» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтер», в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда!», - цитирует Ахметова пресс-служба донецкого клуба.

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Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поблагодарил Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде. ----- Важнейший игрок «Шахтера» Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник Академии «Шахтера», ставший одним из лучших футболистов нашего Клуба и большим примером для всех воспитанников Академии. ----- Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье «Шахтера», почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Мы боролись, побеждали, выигрывали трофеи и боролись снова. Ярослав сыграл за «Шахтер» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам. ----- Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убежден: «Шахтер» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтер», в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда!

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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