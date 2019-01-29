«Ювентус» арендовал у «Лацио» Касереса до конца сезона (видео) - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 16:43Источник: ФК «Ювентус»Автор: Сметанникова Дарья

«Ювентус» арендовал у «Лацио» Касереса до конца сезона (видео)

«Ювентус» объявил о возвращении 31-летнего центрального защитника Мартина Касереса.

Касерес будет выступать за «Ювентус» до конца сезона на правах аренды.

Касерес, выступавший первую часть сезона за «Лацио», вернулся в «Ювентус». Для защитника это третий переход в туринский клуб. Ранее в сезоне-2009/10 он перешел из «Барселоны», а также выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Лацио» всего восемь матчей. В активе Касереса также 86 игр за сборную Уругвая.

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