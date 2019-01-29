«Ювентус» арендовал у «Лацио» Касереса до конца сезона (видео)

«Ювентус» объявил о возвращении 31-летнего центрального защитника Мартина Касереса.
Касерес будет выступать за «Ювентус» до конца сезона на правах аренды.
⚪⚫ UFFICIALE | Martín Cáceres ritorna bianconero ➡ https://t.co/K8fqYHodQU#WelcomeBackMartín pic.twitter.com/2p2zcesCg3— JuventusFC (@juventusfc) 29 января 2019 г.
Касерес, выступавший первую часть сезона за «Лацио», вернулся в «Ювентус». Для защитника это третий переход в туринский клуб. Ранее в сезоне-2009/10 он перешел из «Барселоны», а также выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
В нынешнем сезоне защитник провел за «Лацио» всего восемь матчей. В активе Касереса также 86 игр за сборную Уругвая.