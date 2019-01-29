Суд обязал Тарасова ежемесячно выплачивать 480 тысяч рублей первой дочери

Футбол 29 января 2019 17:51 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник Черемушкинский суд Москвы отказал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов.

Адвокат бывшей супруги футболиста Оксаны Сергей Жорин сообщил, что Тарасов будет ежемесячно выплачивать на содержание дочери от первого брака 480 тысяч рублей.

«Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений - с мамой, все свидания с отцом - без ночевки, совместный отпуск - по договоренности с мамой», - цитирует Жорина РИА Новости.

Сообщается, что на заседании суда была представлена справка из налоговых органов, где было сказано, что Тарасов за прошлый год заработал 155 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Тарасов требовал у суда уменьшить алименты на ребенка в четыре раза, то есть ежемесячно платить 100 тысяч рублей. Кроме того, 50 тысяч из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, которым тот сможет воспользоваться только по достижении им совершеннолетия.