Сборная Катара вышла в финал Кубка Азии, разгромив ОАЭ - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 18:57Источник: «Советский спорт»

Сборная Катара вышла в финал Кубка Азии, разгромив ОАЭ

В полуфинале Кубка Азии сборная Катара разгромила команду ОАЭ со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Буалем Хухи (22), Али Альмаоэз (37), Хассан Аль-Хаидос (80) и Хамид Исмаиль (90+3).

Стоит отметить, что Акрам Афиф записал на свой счет три результативные передачи.

Добавим, что ОАЭ доигрывали встречу в меньшинстве, красную карточку на 91-й минуте получил Исмаил Ахмед.

Таким образом, Катар вышел в финал Кубка Азии, где 1 февраля на поле стадиона «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби сыграет со сборной Японии.

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