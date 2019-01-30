Наставник «Бернли» – о матче с «МЮ»: Не понимаю, откуда взялись 5 минут компенсированного времени

Футбол 30 января 2019 09:35 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

"Красные дьяволы" ушли от поражения, забив два мяча в концовке встречи.

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы показали потрясающую игру. Мы знали, что соперник в хорошей форме и действовали очень гибко. Мы становимся все более и более неприятным соперником, а еще у нас все лучше получается забивать.

К команде возвращается смелость. Большой респект игрокам, это солидная ничья. В последнее время мы обретаем свою игру. Воля, желание и психология игроков все сильнее.

Не понимаю, откуда взялись 5 минут компенсированного времени. Это стало для нас головной болью, потому что завело болельщиков. К тому же, думаю, что Линделеф был в офсайде, когда Алексис Санчес бил головой», – цитирует специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.