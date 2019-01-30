Головин забил в «Монако» спустя полгода. Аршавин и Погребняк делали это быстрее (видео)

Футбол 30 января 2019 15:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

29 января 22-летний полузащитник сборной России Александр Головин забил дебютный мяч за «Монако», куда перешел 27 июля 2018 года.

Гол получился на загляденье. Головин в фирменном стиле ускорился, выбегая и чужой штрафной и красивым ударом в ближнюю девятку отправил мяч в ворота. Надеемся, это только начало его голевой феерии в «Монако».

Дебютный гол Головина за «Монако» 🔥 С почином, Саня! 🇷🇺 pic.twitter.com/VZTaN8YF8s — Руслан Абушкин (@abushkin) 29 января 2019 г.

«Советский спорт» решил вспомнить, как забивали свои первые мячи российские футболисты за рубежом.

Андрей Аршавин

«Арсенал» - «Блэкберн», 65-я минута

Дебютный матч за лондонский клуб Аршавин провел 21 февраля 2009 года. Первый гол не заставил себя долго ждать. Уже 14 марта того же года Андрей открыл счет своим голам за «Арсенал», поразив ворота «Блэкберна».

Роман Павлюченко

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм», 62-я минута

Еще раньше в Кубке английской лиги отличился Роман Павлюченко, который ударом головой распечатал ворота «Ньюкасла». Для дебютного гола россиянину за «Тоттенхэм» потребовалось чуть меньше месяца.

Юрий Жирков

«Челси» - «Милан», 69-я минута

Эффектный гол Жиркова за «Челси» случился 25 июля 2009 года в товарищеском матче с «Миланом».

В официальных играх Юрий забил дебютный гол в матче Лиги чемпионов против «Спартака». Жирков стал первым российским игроком, который отправил мяч в ворота своих соотечественников в Лиге чемпионов.

Динияр Билялетдинов

«Вулверхэмптон» - «Эвертон», 88-я минута

Полтора месяца потребовалось Билялетдинову, чтобы впервые отличиться за «Эвертон». Удар Динияра на 88-й минуте матча спас команду от поражения.

Момент гола -1:55

Павел Погребняк

«Штутгарт» - «Фрайбург», 54-я минута

Меньше всего времени для первого гола в новой команде потребовалось Погребняку. 8 августа 2009 года он дебютировал за «Штутгарт», а уже 15 августа забил гол в матче против «Фрайбурга».