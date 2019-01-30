Артем Дзюба: Свободу Кокорину. Саша – мы с тобой

Футбол 30 января 2019 16:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поддержал партнера по команде Александра Кокорина.

Кокорин с 8 октября находится под стражей в СИЗО «Бутырка» вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Арест футболистов 5 декабря был продлен до 8 февраля.

«Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой», - написал Дзюба в своем инстаграме.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.