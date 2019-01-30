Артем Дзюба: Свободу Кокорину. Саша – мы с тобой - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 16:25Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Артем Дзюба: Свободу Кокорину. Саша – мы с тобой

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поддержал партнера по команде Александра Кокорина.

Кокорин с 8 октября находится под стражей в СИЗО «Бутырка» вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Арест футболистов 5 декабря был продлен до 8 февраля.

«Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой», - написал Дзюба в своем инстаграме.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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