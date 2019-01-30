«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и еще тремя футболистами - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 18:34Источник: ФК «Локомотив»Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и еще тремя футболистами

Полузащитники Антон Миранчук, Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев продлили контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Контракт с Миранчуком продлен до 2021 года. С Мироновым, Куликовым и Дорофеевым – до конца 2022 года.

«Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», – цитирует Миранчука пресс-служба клуба.

«Даже не рассматривал другие предложения. Хотел остаться в «Локомотиве». Чувствую доверие со стороны клуба. Мне остается только показывать себя и работать. Хочется и дальше тренироваться с основной командой – это огромный опыт, а также попробовать себя в чемпионате России. Конечно, важна и Юношеская Лига УЕФА. Очень рад, что продлил контракт с родным клубом», – прокомментировал продление контракта Миронов.

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