«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и еще тремя футболистами

Футбол 30 января 2019 18:34 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитники Антон Миранчук, Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев продлили контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Контракт с Миранчуком продлен до 2021 года. С Мироновым, Куликовым и Дорофеевым – до конца 2022 года.

«Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», – цитирует Миранчука пресс-служба клуба.

«Даже не рассматривал другие предложения. Хотел остаться в «Локомотиве». Чувствую доверие со стороны клуба. Мне остается только показывать себя и работать. Хочется и дальше тренироваться с основной командой – это огромный опыт, а также попробовать себя в чемпионате России. Конечно, важна и Юношеская Лига УЕФА. Очень рад, что продлил контракт с родным клубом», – прокомментировал продление контракта Миронов.