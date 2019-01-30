Форвард «Баварии» Вагнер перешел в китайский «Тяньцзинь Тэда»

Футбол 30 января 2019 18:37 Источник: ФК «Бавария»

Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер присоединился к китайскому клубу «Тяньцзинь Тэда».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 31-летний форвард попросил досрочно аннулировать его контракт, действующий до 2020 года, из спортивных соображений.

- Сандро Вагнер обратился к нам с просьбой об аннулировании его контракта. Он получил очень привлекательное предложение из Китая, и мы в свою очередь пошли навстречу. Мы благодарим Сандро за время, проведенное в «Баварии», и желаем ему успехов в Китае и всего самого наилучшего, - рассказал спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич.

По информации портала transfermarkt.com, трансфер Вагнера обошелся китайской команде в 5 миллионов евро.

Напомним, что Вагнер ранее выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Дуйсбург», «Герту», «Дармштадт» и «Хоффенхайм». В составе «Баварии» он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. В 2008-м и 2018-м становился чемпионом Германии, в 2008-м выиграл кубок Германии.

В текущем сезоне Вагнер провел за мюнхенский клуб 12 игр и записал на свой счет один забитый мяч.