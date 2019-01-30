Форвард «Манчестер Сити» Матондо стал игроком «Шальке»

Футбол 30 января 2019 18:53 Источник: ФК «Шальке» Автор: Сметанникова Дарья

«Шальке-04» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рабби Матондо.

Контракт 18-летнего валлийского нападающего с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2023 года. В немецкой команде Матондо будет выступать под 14-м номером.

«До перехода я знал совсем немного о «Шальке». Знал, что такие игроки, как Месут Озил, Иван Ракитич и Лерой Зане сделали большие шаги в своей карьере именно здесь. Я немного пообщался с Тедеско и игроками «Шальке» и у меня остались лишь положительные впечатления. Бундеслига — отличный турнир. Думаю, переход в «Шальке» — правильный шаг в моей карьере, я рад быть частью этой команды», - приводит слова Матондно пресс-служба «Шальке».

Воспитанник «Кардифф Сити» перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел 21 матч за молодежную команду «горожан», в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.