Форвард «Манчестер Сити» Матондо стал игроком «Шальке»

«Шальке-04» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рабби Матондо.
Контракт 18-летнего валлийского нападающего с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2023 года. В немецкой команде Матондо будет выступать под 14-м номером.
«До перехода я знал совсем немного о «Шальке». Знал, что такие игроки, как Месут Озил, Иван Ракитич и Лерой Зане сделали большие шаги в своей карьере именно здесь. Я немного пообщался с Тедеско и игроками «Шальке» и у меня остались лишь положительные впечатления. Бундеслига — отличный турнир. Думаю, переход в «Шальке» — правильный шаг в моей карьере, я рад быть частью этой команды», - приводит слова Матондно пресс-служба «Шальке».
🙌🏽 @rabbi_matondo ist ab sofort ein Schalker! 🙌🏽 Der 18-jährige Waliser erhält einen Viereinhalbjahresvertrag. Alle Details gibt's hier 👉🏽 https://t.co/46qM8cShe1 #S04 #WelcomeRabbi pic.twitter.com/aK9n0yFzGV— FC Schalke 04 (@s04) 30 января 2019 г.
Воспитанник «Кардифф Сити» перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел 21 матч за молодежную команду «горожан», в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.