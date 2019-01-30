«Монако» заинтересован в аренде полузащитника «Тоттенхэма»

Футбол 30 января 2019 19:52 Источник: Sky Sports

Руководство «Монако» ведет переговоры об аренде вингера «Тоттенхэма» Жоржем-Кевином Н'Куду, сообщает Sky Sports.

Как отмечает издание, в трансфере 23-летнего полузащитника также заинтересован французский «Сент-Этьен».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен был найти этой зимой для Н’Куду новый клуб.

Напомним, что Н'Куду перешел в «Тоттенхэм» из «Марселя» в августе 2016 года за 11 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел три встречи за «Тоттенхэм» во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.