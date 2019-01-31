Гол Уориса спас «Нант» от поражения в матче с «Сент-Этьеном»

Футбол 31 января 2019 01:10 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Нанта» не смогли переиграть «Сент-Этьен» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Маджид Уорис (80-я минута). У гостей отличился Реми Кабелла (58).

В компенсированное время первого тайма с поля были удалены защитник «Нанта» Фабио и полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила.

Отметим, что на 9-й минуте (под этим номером за «Нант» выступал аргентинский нападающий Эмилиано Сала, самолет которого потерпел крушение в районе Нормандских островов) главный арбитр встречи Франк Шнайдер прервал матч для аплодисментов в честь пропавшего аргентинца.

После этой игры «Нант», набрав 24 очка, расположился на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» , имея в активе 37 баллов, занимает четвертое место.

В следующем туре «Нант» дома сыграет против «Нима», а «Сент-Этьен» на своем поле примет «Страсбур».