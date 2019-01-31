Президент «Аяччо» дисквалифицирован на два года за агрессивное повдение по отношению к арбитрам - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 10:23Источник: AFPАвтор: Гичунцев Артур

Президент «Аяччо» дисквалифицирован на два года за агрессивное повдение по отношению к арбитрам

Об этом сообщает AFP.

Президент «Аяччо» Леон Лучани не сможет заниматься футбольной деятельностью в течение ближайших двух лет.

Согласно источнику, функционер получил дисквалификацию за агрессивное поведение по отношению к арбитрам. Такое решение приняли в Профессиональной лиге Франции.

Отмечается, что ему также запрещено присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента. В силу наказание вступит с 5 февраля.

Напомним, инцидент произошел 4 декабря 2018 года во время матча против «Нанси» (1:1).

#фк аяччо#лига 1
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