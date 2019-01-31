Джовинко – второй в списке самых высокооплачиваемых итальянских футболистов

Футбол 31 января 2019 13:02 Источник: Твиттер Танкреди Палмери Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий Себастьян Джовинко перешел из канадского «Торонто» в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

После перехода в саудовский клуб Джовинко стал вторым в списке итальянских футболистов с самой большой зарплатой.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 млн евро в год.

Самым высокооплачиваемым итальянским футболистом является Грациано Пелле, который зарабатывает в китайском «Шаньдун Лунэн» 15 млн евро в год.

Джовинко опередил по зарплате Марко Верратти («ПСЖ», 9 млн), Джанлуиджи Доннарумму («Милан», 6 млн) и Леонардо Бонуччи («Ювентус», 5,5 млн).