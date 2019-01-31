«Айнтрахт» объявил о переходе защитника «Монако» Туре (фото)

Защитник «Монако» Альмами Туре стал игроком «Айнтрахта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Контракт Туре с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2023 года.
«Туре придаст гибкости нашей обороне, и кроме того, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Мы пристально следили за ним. Альмами — талантливый, но уже довольно опытный игрок», - сообщил спортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.
В нынешнем сезоне Туре провел всего пять матчей за «Монако».
#DeadlineDay? Können wir! 😉#SGE pic.twitter.com/yWLXyEAMTN— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31 января 2019 г.