«Айнтрахт» объявил о переходе защитника «Монако» Туре (фото)

Футбол 31 января 2019 19:24 Источник: ФК «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Монако» Альмами Туре стал игроком «Айнтрахта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт Туре с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2023 года.

«Туре придаст гибкости нашей обороне, и кроме того, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Мы пристально следили за ним. Альмами — талантливый, но уже довольно опытный игрок», - сообщил спортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.

В нынешнем сезоне Туре провел всего пять матчей за «Монако».