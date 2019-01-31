«Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами (фото)

Футбол 31 января 2019 19:31 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городов стали игроками «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика».

Городов ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».