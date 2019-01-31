«Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами (фото) - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 19:31Источник: ФК «Рубин»Автор: Сметанникова Дарья

«Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами (фото)

17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городов стали игроками «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика».

Городов ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

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