«Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами (фото)

17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городов стали игроками «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика».
Городов ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».
«Рубин» подписал контракты с двумя голкиперами: 17-летним Давидом Волком и 25-летним Алексеем Городовым! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 31 января 2019 г.
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