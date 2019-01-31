Эктор Бельерин: Операция на крестообразных связках прошла успешно (фото)

Футбол 31 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин успешно перенес операцию на крестообразных связках.

«Операция = успех! Большое спасибо всем врачам, которые готовили меня к ней и сделали все, чтобы она прошла хорошо», - написал Бельерин в твиттере.

Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease 🙌🏻 pic.twitter.com/Jl8oNUptCB — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 31 января 2019 г.

Напомним, испанец получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси». Бельерин в текущем сезоне в составе «Арсенала» принял участие в 19 играх и забил четыре мяча.