Эктор Бельерин: Операция на крестообразных связках прошла успешно (фото)

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин успешно перенес операцию на крестообразных связках.

«Операция = успех! Большое спасибо всем врачам, которые готовили меня к ней и сделали все, чтобы она прошла хорошо», - написал Бельерин в твиттере.

Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease 🙌🏻 pic.twitter.com/Jl8oNUptCB