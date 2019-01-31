Эктор Бельерин: Операция на крестообразных связках прошла успешно (фото) - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 20:45Источник: «Советский спорт»

Эктор Бельерин: Операция на крестообразных связках прошла успешно (фото)

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин успешно перенес операцию на крестообразных связках.

«Операция = успех! Большое спасибо всем врачам, которые готовили меня к ней и сделали все, чтобы она прошла хорошо», - написал Бельерин в твиттере.

Напомним, испанец получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси». Бельерин в текущем сезоне в составе «Арсенала» принял участие в 19 играх и забил четыре мяча.

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